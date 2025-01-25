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        Konya'da çöken binanın enkazından üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı

        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 03:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 03:30
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        Konya'da çöken binanın enkazından üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı
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        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

        Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı.

        Enkazdan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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