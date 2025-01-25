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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da çöken binadan üçüncü kişinin de sağ çıkarılması sonrası açıklama yaptı:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binayla ilgili enkazdan üçüncü kişinin de sağ çıkarıldığını, diğer 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma köpeklerini de dahil ederek yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 03:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 03:46
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da çöken binadan üçüncü kişinin de sağ çıkarılması sonrası açıklama yaptı:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binayla ilgili enkazdan üçüncü kişinin de sağ çıkarıldığını, diğer 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma köpeklerini de dahil ederek yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Yerlikaya, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından üçüncü kişinin de sağ çıkarılması üzerine, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan 17 yaşındaki gencin bilincinin açık olduğunu belirtti.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Arkadaşlarımız ilk muayenesinde güzel şeyler söylediler. Çok mutluyuz. Diğer iki cana ulaşmak için de şu anda yoğun gayret gösteriyoruz. Durmuyoruz. Onlara da ulaşıncaya kadar durmayacağız. Değerli Hocam (İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç), daha önce kurtarılan iki canla ilgili çok güzel haberler verdi." dedi.

        - "Hayati tehlikeleri görünmüyor"

        Bir gazetecinin kurtarılan vatandaşların uyruğuyla ilgili sorusu üzerine Yerlikaya, "Netleşti. Enkaz altında kalanların 5’i de Suriyeli. Şu anda daha detay istiyorsunuz ama haklısınız. Birazdan, şöyle 1 saat içerisinde arkadaşlarımız, Valimiz hazırlıyor, hepsini verecek. Yani 79 nüfus kaydı, onların hepsiyle ilgili detay vereceğiz. Dua edelim, bu vakitte siz de biz de sabırla arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın güzel haber vermesi için bekliyoruz. Üç can kurtuldu. İyi haberleri az önce kıymetli hocam da verdi. Diğerlerine de ulaşalım. Sabah hep birlikte son değerlendirmemizi yaparız." diye konuştu.

        Arama kurtarma köpeklerinin de enkazda olduğunu, zorlu bir çalışmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Burası sobalı bir ev olduğu için arkadaşlarımızın ifade ettiği, tabanında, odun ve kömürün olduğu yerde bir tutuşma var. Tabii üzerinde enkaz olduğu için su da rahat şekilde oraya erişemiyor. Dolayısıyla alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarını da zorlaştırıyor. Biz burada nefes almakta zorlanırken orada arkadaşlarımız, arama kurtarmacı arkadaşlarımızın nasıl büyük bir fedakarlıkla, durmadan, duraksamadan çalıştığını de görüyoruz. Her birine minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız. Şu anda yerlerini tahmin ediyorlar. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili, arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz."

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da enkazdan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılıp hastaneye kaldırılan yaralılara ilişkin, "Genel durumları iyi, şuurları açık. Şu anda tetkikleri devam ediyor, filmleri çekiliyor. Detaylı incelemeler devam ediyor. Hayati tehlikeleri görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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