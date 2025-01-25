Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 12 saattir alanda faaliyet yürüten ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
Öte yandan enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
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