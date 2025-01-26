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        Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 3 kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:31 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:31
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        Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi
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        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 3 kişi taburcu edildi.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı'nın enkazından çökmenin ardından 5. ve 7. saatte kurtarılan 3 kişinin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

        Sağlık durumları iyi olan 3 kazazede taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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