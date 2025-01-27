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        Konya'da çöken binanın enkazından kurtulanlar yaşadıkların anlattı

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından çıkarılanlar yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:36
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        Konya'da çöken binanın enkazından kurtulanlar yaşadıkların anlattı
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        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından çıkarılanlar yaşadıklarını anlattı.

        Enkazdan 7 saat sonra çıkarılan 17 yaşındaki Ahmet Cedan, AA muhabirine, oturdukları apartmana geldiği sırada insanların sokakta olduğunu, binadan sesler gelmesi üzerine evlerin boşaltıldığını söyledi.

        Akrabalarını çıkarmak için daireye çıktığını anlatan Cedan, "Amcamı ve ailesini çıkarmak için içeri girdim, bina üstümüze göçtü. Abim ve yengem içerde kaldı. Onlar vefat etti. Allah razı olsun bizi kurtardılar. Evden çocukları çıkardık, geri girdim. Enkazın altında kaldım." dedi.

        Enkazdan yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Muhammed Cedan (23) ise kendisini çıkaran kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

        - "Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim"

        Tedavisinin ardından taburcu edildiğini aktaran Cedan, "Bina göçerken telefon yanımdaydı. Işığını fark ettik. Bizi aradılar. Hangi noktada olduğumu sordular, 'Dış kapıya yakınım' dedim. Sonra sesleri duyuyordum, kazmaya başladılar ve buldular. Enkaz altında 4-5 saat kadar kaldım. Ekiplerin bizi kurtarmaları için Allah'a dua ediyordum. Ölümün saati geldiyse yapacak bir şey yok. Enkazın içinde ışığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim. Üstüme bir şey devrilmedi, düştüm. Hareket edecek az bir alan vardı." diye konuştu.

        - "Üstümüze bir şeyler alıp çıkmaya çalışıyorduk"

        Muhammed'in babası Halid Cedan (49) da 2 akrabasının vefatıyla büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Zile kimse basmadı. Yemek yedik, çocuklar işten geldi. Sonra komşular evlerini terk ediyor, herkes dışarı çıkıyordu. Biz de bunun üzerine üstümüze bir şeyler alıp çıkmaya çalışıyorduk. Ahmet, çocukları çıkardı. Mutfaktan çıkarken bina yıkıldı. Kapıdan tutunmaya çalıştım. Sonra bir anda karanlık çöktü. İçerde 5 kişi kaldık. Yan binada tamirat vardı galiba." ifadelerini kullandı.

        Cedan, ihbar üzerine kısa sürede arama kurtarma çalışmalarının başlamasından ve kurtarılmasından dolayı gösterilen çabaya teşekkür etti.

        - Olay

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edilmiş, arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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