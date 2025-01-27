Konya'da çakar kullanan sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

İstanbul plakalı otomobilin sürücüsüne 276 bin lira ceza uygulanırken, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu ve araç 30 gün trafikten men edildi.

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