Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çakar kullanan sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde çakar kullanan İstanbul plakalı aracın sürücüsüne 276 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çakar kullanan sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde çakar kullanan İstanbul plakalı aracın sürücüsüne 276 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Gazi Mahallesi’nden Engili Mahallesi yönüne doğru seyir halindeyken çakar kullandığı tespit edilen aracı durdurdu.

        İstanbul plakalı otomobilin sürücüsüne 276 bin lira ceza uygulanırken, sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu ve araç 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklama talep edildi
        Tutuklama talep edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Benzer Haberler

        Konya'da yıkılmasından endişe duyulan binadaki son dükkan da kapandı
        Konya'da yıkılmasından endişe duyulan binadaki son dükkan da kapandı
        Konya'da çöken binanın enkazından kurtulanlar yaşadıkların anlattı
        Konya'da çöken binanın enkazından kurtulanlar yaşadıkların anlattı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çöken apartmanda insanları uyaran...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çöken apartmanda insanları uyaran...
        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalış...
        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalış...
        Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheli adliyede
        Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheli adliyede
        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalış...
        Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 5 kişinin kaldığı dairenin zili çalış...