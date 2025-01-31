Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada ilçe merkezindeki adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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