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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:22
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada ilçe merkezindeki adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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