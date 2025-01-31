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        MÜSİAD Konya Şubesi 26. Genel Kurulu yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi'nin 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:48
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        MÜSİAD Konya Şubesi 26. Genel Kurulu yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi'nin 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Konya'da bir otelde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Konya Şubesi Genel Kuruluyla 3 Ocak'ta başlayan genel kurulları noktaladıklarını, 60 şubenin genel kurulunu yaptıklarını, yaklaşık 35 şube başkanının değiştiğini söyledi.

        Asmalı, görevlerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. MÜSİAD'ımız, gerçekten gözbebeğimiz bir sivil toplum kuruluşumuz. 35 yıldır faaliyetlerine hiç aksatmadan ve sürekli, istikrarla büyüyen bir yapının içerisinde dolayısıyla Anadolu'nun vicdanını, irfanını, yardımseverliğini, bütün dünyaya, sadece ülkemize değil, bütün dünyanın dört bir tarafına, 84 ülke, 99 noktaya ulaştık. MÜSİAD bayrağını dünyanın dört bir tarafına ulaştıran 14 bin kişilik kocaman bir aileyiz." diye konuştu.

        Yaptıkları bütün çalışmaların tek bir gayesi olduğunu vurgulayan Asmalı, şöyle devam etti:

        "O da Allah'ın rızasını kazanmak başka hiçbir gayemiz yok. Zaten işimizin bereketli olması, yaptığımız çalışmalardan, bitmek bilmeyen bir enerjiyle koşturmamızın da herhalde tek bir anlamı ve bizi motive eden güç bu olsa gerek. Bir gün bir üniversite söyleşisinde gençler soruyor, 'Başkanım koşturuyorsunuz, oraya buraya gidiyorsunuz, motivasyonunuzu nedir?' dediler. Bizim motivasyonumuz inancımız, Allah'a olan kulluk vazifemizin bilinci bizi motive ediyor. Dolayısıyla günümüz insanları, evet çok vefalı dostlarımız var ama bazen hayal kırıklığı yaşadığımız da oluyor ama kim Allah'ın kulpuna sarılırsa, kim Allah'ın rızasını murat eder ve çalışırsa hiçbir zaman hüsrana uğramayacaktır. Bizim inandığımız Rabbimiz onun ecrini kat ve kat fazlasını verecektir."

        Asmalı, 14-15 Şubat'ta da gelen merkezde kapsamlı yeni dönem faaliyetlerini görüşeceklerini sözlerini ekledi.

        Genel kurulda Mehmet Hilmi Kağnıcı, Osman Ulular'a görevi devretti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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