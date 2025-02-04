Konyaspor-Eyüpspor maçının ardından

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş, üzgün olduklarını ve gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, grupta avantaj elde etmek için maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Kupada bir üst tur için şanslarını son maça bıraktıklarının altını çizen Yavaş, şunları kaydetti:

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İki takım adına da ilk devrede dengeli bir oyun vardı. İki takım da bulduğunu değerlendiremedi. Ancak devrenin sonunda maalesef basit top kaybı sonrası rakibimiz kontratakta golü buldu. Devreye 1-0 mağlup girdik. İkinci devreye çıktığımızda konsantrasyon eksikliğinden dolayı yediğimiz golle 2-0 mağlup duruma düştük. Bundan sonra tamamen istediğimiz oyunu sergiledik. Burada pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Son dakikalarda risk aldıktan sonra rakibin kontratakları oluyor. Son dakika atılan golle de 3-1 mağlup olduk. Üzgünüz ama şu an kupada bitmiş bir şey yok. Gruptan çıkmak istiyoruz. Son maçta Başakşehir'e karşı kolay olmasa da hem kazanıp hem de diğer maçların sonuçlarını bekledikten sonra devam etmek istiyoruz."