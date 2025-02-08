Konya'da polisten kaçan otomobil sürücüsüne 61 bin 979 lira ceza uygulandı

Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüpheliye, 61 bin 979 lira ceza uygulandı.

Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü O.B'nin (48) üst ve aracında yapılan aramada 1,5 gram esrar, sentetik ecza maddesi ile kesici aletler ele geçirildi.

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