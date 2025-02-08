Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da polisten kaçan otomobil sürücüsüne 61 bin 979 lira ceza uygulandı

        Konya'da "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da polisten kaçan otomobil sürücüsüne 61 bin 979 lira ceza uygulandı
        ABONE OL

        Konya'da "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde, park halinde bulunan otomobilin içindeki kişiyi şüphe üzerine sorgulamak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine otomobilini süren şüpheli, polis aracına da çarparak uzaklaşmaya başladı.

        Kovalamacanın ardından şüpheli, Karaömerler Mahallesi'nde yakalandı.

        Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü O.B'nin (48) üst ve aracında yapılan aramada 1,5 gram esrar, sentetik ecza maddesi ile kesici aletler ele geçirildi.

        Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüpheliye, 61 bin 979 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'dan depremzede 100 nişanlı çift için hazırlanan malzemeler Malatya'ya...
        Konya'dan depremzede 100 nişanlı çift için hazırlanan malzemeler Malatya'ya...
        Konya'da otomobilin dikiz aynasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tut...
        Konya'da otomobilin dikiz aynasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tut...
        Konya'da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanığın yargılanmasına d...
        Konya'da araçla çarptığı kişiyi darbederek öldüren sanığın yargılanmasına d...
        Konya ve Aksaray'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Konya ve Aksaray'da ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        GÜNCELLEME - Konya'da şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Konya'da şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi ya...