Akşehir'den kısa kısa

Akşehir'de havaya ateş ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık mevkisinde havaya rast gele ateş edildiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, silah seslerinin geldiği bölgede A.Ö, M.C.G. ve K.Ş. tespit ediyldi. Şüphelilerden K.Ş'nin elinde pompalı tüfek olduğunu fark eden ekipler, üç kişiyi de gözaltına aldı. Şahısların kullandığı suç aleti tüfeğe de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından işlem başlatıldı.

- Akşehir'de gümrük kaçağı sigara operasyonu

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gümrük kaçağı sigara ve makaronların ilçeden piyasaya sürüleceği yönünde yapılan ihbar üzerine araştırma yaptı.

Polis ekipleri, M.H.K. ve S.K'yi araçtan koli indirirken yakaladı. Araçta yapılan incelemelerde kaçak ürünlere el koyuldu ve şüpheliler emniyete götürüldü.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla yapılan detaylı incelemelerde, 142 bin boş makaron, 31 bin 520 kaçak tek dal sigara, 19 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kildgram kıyılmış tütün ve 539 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.K. serbest bırakıldı, M.H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.