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        Konya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde metruk kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:54
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        Konya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde metruk kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeniyol Sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, yandaki kerpiç evlere sıçramadan söndürüldü.

        Maddi hasar oluşan evde, soğutma çalışmaları tamamlandı.

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