Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyalı Turan çiftinin yarım asrı aşan evliliklerinin sırrı sabır ve sevgi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Halit ile 85 yaşındaki Fadim Turan çifti, evliliklerini ilk günkü gibi sevgiyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyalı Turan çiftinin yarım asrı aşan evliliklerinin sırrı sabır ve sevgi
        ABONE OL

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Halit ile 85 yaşındaki Fadim Turan çifti, evliliklerini ilk günkü gibi sevgiyle sürdürüyor.

        Turan çifti, 1955 yılında ailelerinin tanıştırması sonucu hayatlarını birleştirdi.

        Mutlu evliliklerinin sırrının sabır ve sevgi olduğuna inanan çift, zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyor.

        Halit Turan, AA muhabirine, ailelerin tanıştırması sonrası yaptıkları evliliklerini sağlam temeller üzerine oturttuklarını söyledi.

        Eğer iki kişi birbirine sahip çıkarsa evliliğin devam edeceğini belirten Turan, "Şimdi gençler severek evleniyor ama geçinemeyince hemen ayrılıyorlar. Biz ise sabrettik, anlaştık." dedi.

        Fadim Turan ise eşiyle yılların çok güzel geçtiğini dile getirdi.

        Mesut bir hayat sürdüklerini aktaran Turan, mutlu bir yuvada birlikte sevgiyle zaman geçirdiklerini kaydetti.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        Seydişehir oryantiringle tanıtılacak
        Seydişehir oryantiringle tanıtılacak
        Halkapınar Belediyesi'nde kar temizleme mesaisi
        Halkapınar Belediyesi'nde kar temizleme mesaisi
        Pancarda kök çürüklüğü hastalığının "bakterilerle tedavisi" çevreyi de koru...
        Pancarda kök çürüklüğü hastalığının "bakterilerle tedavisi" çevreyi de koru...
        GÜNCELLEME - Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        GÜNCELLEME - Konya'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi