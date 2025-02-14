Konyalı Turan çiftinin yarım asrı aşan evliliklerinin sırrı sabır ve sevgi

Mesut bir hayat sürdüklerini aktaran Turan, mutlu bir yuvada birlikte sevgiyle zaman geçirdiklerini kaydetti.

Fadim Turan ise eşiyle yılların çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Eğer iki kişi birbirine sahip çıkarsa evliliğin devam edeceğini belirten Turan, "Şimdi gençler severek evleniyor ama geçinemeyince hemen ayrılıyorlar. Biz ise sabrettik, anlaştık." dedi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Halit ile 85 yaşındaki Fadim Turan çifti, evliliklerini ilk günkü gibi sevgiyle sürdürüyor.

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