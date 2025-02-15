Seydişehir'de binanın yıkılan duvarı altında kalan araçlar zarar gördü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın yıkılan duvarının altında kalan 2 otomobilde hasar oluştu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın yıkılan duvarının altında kalan 2 otomobilde hasar oluştu.
Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde bir apartmanın duvarı yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Binanın yıkılan duvarının altında kalan 2 otomobil zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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