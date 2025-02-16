Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Umut Nayir), Bazoer (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Keita), Ndao (Dk. 76 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Tunahan Taşcı), Kramer
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 68 Ntcham), Bennasser, Dimata (Dk. 90+2 Soner Gönül), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Muja), Mouandilmadji
Gol: Dk. 2 Bola (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Oğulcan Ülgün, Dk. 24 Slowik, Dk. 54 Aleksic, Dk. 66 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 18 Mouandilmadji, Dk. 21 Holse, Dk. 40 Bennasser, Dk. 58 Celil Yüksel, Dk. 85 Soner Aydoğdu, Dk. 90+2 Bola (Reeder Samsunspor)
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