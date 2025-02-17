Konya'da dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci intihar girişiminde bulundu

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.S.E. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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