Konya'da dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci intihar girişiminde bulundu
Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu.
Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakültedeki odasına gelen öğrenci B.S.E. tarafından silahla vuruldu.
B.S.E. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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