Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erol Uygun idaresindeki otomobil, Karapınar - Ereğli kara yolunda M.K'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından Uygun'un cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.