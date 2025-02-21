Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Hüseyin K. alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mehmet A. (40) ile Aziziye Caddesi'nde karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve Mehmet A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet A. ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından Hüseyin K. polis merkezine giderek, teslim oldu.
Öte yandan silahlı kavga anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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