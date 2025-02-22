Konya'da ASRİAD Ekonomi Çalıştayı düzenlendi

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerinin açıklamalarına ilişkin, ülkeyi dışarılara şikayet eder tarzda iki ay önce övdükleri ekonominin siyasal birtakım gelişmelerle kötüye gittiğini söylediklerini belirterek, "Tabii sicilleri çok kabarık, geçmişte yaptıkları çok kötü işler var." dedi.

Yıldız, bir otelde düzenlenen ASRİAD Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı'nda, iş dünyasının bölgesel ve global gelişmelerden kaynaklı zorlu süreçte üretim yaptığını söyledi.

TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarına ilişkin Yıldız, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük iş insanları derneği olduğunu iddia eden TÜSİAD yetkilisi, 'Tam ekonomiyi rayına oturttum' dendiği anda ortaya çıkıyor, bu ülkenin vatandaşı ve milli bir insan olarak konuşmuyor. Ülkeyi dışarılara şikayet eder bir tarzda iki ay önce övdüğü ekonomiyi sonra siyasal birtakım gelişmelerle kötüye gittiğini ifade ediyor. Tabii sicilleri çok kabarık, geçmişte yaptıkları çok kötü işler var. Bunu bir Türkiye sevdalısı olarak söylüyorum. Geçmişte hepimiz bu grubu hatırlar. TÜSİAD'ın konuşmasıyla hizaya dizilen siyasetçiler vardı. TÜSİAD'ın bir parmağını tıklatmasıyla veya yurt dışından aldığı bir mesajla ülkede yaptığı karışıklıklar vardı. Bunları hepiniz hatırlar, bilirsiniz. 28 Şubat süreçlerini ve daha önceki dönemleri hatırlayın. Türkiye'yi bir grup azınlıkla sömürmeye çalışan elit, beyaz insanlar. Türkiyeli olmayan, halk gibi yaşamayan insanların yeni bir tehdidiyle karşı karşıyayız. İşte burada da bizim gibi derneklerin önemi ortaya çıkıyor."

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de ekonomide rasyonelleşme anlayışıyla yürütülen finansal istikrar programının başarıya ulaşması için özel sektörün elini taşın altına koyduğunu vurguladı.

Tüm zorluklara rağmen özveriyle üretime ve yatırıma devam eden iş alemine ihracata daha fazla yönelmelerini tavsiye eden Öztürk, "Bu zorlu süreçten en hızlı çıkış yolumuz iç ve dış ticaret çeşitliliğimizi artırmaktan geçmektedir. Bu noktada şehrimiz dışından gelen özel sektörümüzün değerli temsilcilerine üretimde ve yurt dışı pazarında büyük bir tecrübeye sahip olan Konyalı firmalarla işbirliğini geliştirmeleri önerisinde bulunmak istiyorum." diye konuştu.