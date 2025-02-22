Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da ASRİAD Ekonomi Çalıştayı düzenlendi

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerinin açıklamalarına ilişkin, ülkeyi dışarılara şikayet eder tarzda iki ay önce övdükleri ekonominin siyasal birtakım gelişmelerle kötüye gittiğini söylediklerini belirterek, "Tabii sicilleri çok kabarık, geçmişte yaptıkları çok kötü işler var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da ASRİAD Ekonomi Çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerinin açıklamalarına ilişkin, ülkeyi dışarılara şikayet eder tarzda iki ay önce övdükleri ekonominin siyasal birtakım gelişmelerle kötüye gittiğini söylediklerini belirterek, "Tabii sicilleri çok kabarık, geçmişte yaptıkları çok kötü işler var." dedi.

        Yıldız, bir otelde düzenlenen ASRİAD Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı'nda, iş dünyasının bölgesel ve global gelişmelerden kaynaklı zorlu süreçte üretim yaptığını söyledi.

        TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarına ilişkin Yıldız, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin en büyük iş insanları derneği olduğunu iddia eden TÜSİAD yetkilisi, 'Tam ekonomiyi rayına oturttum' dendiği anda ortaya çıkıyor, bu ülkenin vatandaşı ve milli bir insan olarak konuşmuyor. Ülkeyi dışarılara şikayet eder bir tarzda iki ay önce övdüğü ekonomiyi sonra siyasal birtakım gelişmelerle kötüye gittiğini ifade ediyor. Tabii sicilleri çok kabarık, geçmişte yaptıkları çok kötü işler var. Bunu bir Türkiye sevdalısı olarak söylüyorum. Geçmişte hepimiz bu grubu hatırlar. TÜSİAD'ın konuşmasıyla hizaya dizilen siyasetçiler vardı. TÜSİAD'ın bir parmağını tıklatmasıyla veya yurt dışından aldığı bir mesajla ülkede yaptığı karışıklıklar vardı. Bunları hepiniz hatırlar, bilirsiniz. 28 Şubat süreçlerini ve daha önceki dönemleri hatırlayın. Türkiye'yi bir grup azınlıkla sömürmeye çalışan elit, beyaz insanlar. Türkiyeli olmayan, halk gibi yaşamayan insanların yeni bir tehdidiyle karşı karşıyayız. İşte burada da bizim gibi derneklerin önemi ortaya çıkıyor."

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de ekonomide rasyonelleşme anlayışıyla yürütülen finansal istikrar programının başarıya ulaşması için özel sektörün elini taşın altına koyduğunu vurguladı.

        Tüm zorluklara rağmen özveriyle üretime ve yatırıma devam eden iş alemine ihracata daha fazla yönelmelerini tavsiye eden Öztürk, "Bu zorlu süreçten en hızlı çıkış yolumuz iç ve dış ticaret çeşitliliğimizi artırmaktan geçmektedir. Bu noktada şehrimiz dışından gelen özel sektörümüzün değerli temsilcilerine üretimde ve yurt dışı pazarında büyük bir tecrübeye sahip olan Konyalı firmalarla işbirliğini geliştirmeleri önerisinde bulunmak istiyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından iş insanları, ticari iş birliklerini ve yatırım konularını konuşmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 54 zanlı tutuklandı
        Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 54 zanlı tutuklandı
        Konya'da 2 haftada 85 narkotik operasyonunda 79 tutuklama
        Konya'da 2 haftada 85 narkotik operasyonunda 79 tutuklama
        SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu
        SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı (2)
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı (2)
        Husumetlisini sokak ortasında silahla ağır yaraladı
        Husumetlisini sokak ortasında silahla ağır yaraladı
        Seydişehir'de konferans düzenlendi
        Seydişehir'de konferans düzenlendi