Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

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