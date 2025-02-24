Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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