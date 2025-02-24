Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Çok zenginler ama az güvenilirler
        Çok zenginler ama az güvenilirler
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!

        Benzer Haberler

        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tam...
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tam...
        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutukland...
        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutukland...
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı