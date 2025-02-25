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        Konya'da şehit polis memuru Onur Şirin için tören düzenlenecek

        Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in naaşı, yarın düzenlenecek törenle Isparta'ya uğurlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:55
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        Konya'da şehit polis memuru Onur Şirin için tören düzenlenecek
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        Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in naaşı, yarın düzenlenecek törenle Isparta'ya uğurlanacak.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın (26 Şubat Çarşamba) İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, vatandaşların da katılımıyla şehit polis Şirin için tören düzenleneceği bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Devriye görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Onur Şirin, düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacaktır.

        Şehidimiz için 26 Şubat Çarşamba 10.30'da Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz yerleşkesinde uğurlama töreni düzenlenecektir.

        Bu vatan için canını veren kahraman şehidimizi dualarla uğurlamak, aziz hatırasına sahip çıkmak ve ailesinin yanında olmak üzere tüm halkımızı bu anlamlı törene davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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