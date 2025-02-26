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        Konya'da "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı" semineri düzenlendi

        Konya'da "Kamu Kurumlarına Yönelik Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi" eğitim semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:25
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        Konya'da "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı" semineri düzenlendi
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        Konya'da "Kamu Kurumlarına Yönelik Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi" eğitim semineri gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya Büyükşehir Belediyesi Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı" konulu sunum yaptı.

        Tunç, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını kullanan personelin, kurum hesabının profiline dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bilgi akışının çok hızlı ilerlediği sosyal medyada da devletin söylem birliğini tesis etmek önemlidir. Devletin her alanda ortaya koyduğu iradenin vatandaşlara kadar ulaşmasının yolu bizden geçmektedir. Bizim doldurmadığımız boşluklar başkaları tarafından dolduruluyor. Daha sonra biz dezenformasyon, manipülasyon gibi bir takım sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

        Kurumsal sosyal medya hesaplarının kurumun yaptığı faaliyetleri ifade etmek için kullanıldığını vurgulayan Tunç, kamu kurumlarının halkla ilişkiler çalışmaları açısından sosyal medya kullanımının son derece önemli hale geldiğini dile getirdi.

        Tunç, kurum hesaplarından yapılan paylaşımlarda kamu yararının gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız paylaşımların şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olması gerekiyor. Çünkü vatandaşımız, CİMER gibi devletimizin kendisiyle arasında köprü olarak inşa ettiği sistemlerin dışında anlık, sosyal medya üzerinden de kamu kurumlarına bir takım sorular sorup, kamu kurumlarını eleştiriyor ya da takdirlerini ifade edebiliyor. Kurumsal sosyal medya hesabı kullanırken devlet dili kullanmaya özen gösterilmeli. Saygı ve nezaket kurallarına uyup, gerekirse muhatabımızın bize ilettiği soru bir suç teşkil etmiyorsa görmezden gelmeyi bilmeli, ilgili yorumu gizlemeli ama cevap vermeye değer bir şeyse devlet dili ve nezaketiyle yönlendirme yaparak cevap vermeliyiz."

        Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Uzmanı Harun Mihraç Soylu da "Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliğine Dair Önemli Hususlar" başlıklı sunum yaptı.

        Programa, Konya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını yönetenler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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