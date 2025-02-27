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        Konya'da yaşlı bireylerin yaptıkları market ve pazar alışverişi ücretsiz evlerine taşınıyor

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 65 yaş üstü bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması için market ve pazar alışverişleri ücretsiz evlerine teslim ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:09
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        Konya'da yaşlı bireylerin yaptıkları market ve pazar alışverişi ücretsiz evlerine taşınıyor
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde 65 yaş üstü bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması için market ve pazar alışverişleri ücretsiz evlerine teslim ediliyor.

        Akşehir Motosikletçiler Derneği (AKMODER) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, 65 yaş üstü bireylerden her pazar günü market ve pazar alışveriş listeleri alınıyor.

        Dernek üyelerince alınanlar, sipariş verenlerin kapılarına kadar ulaştırılıyor.

        AKMODER Başkanı Ali Doluküp, alışveriş poşetlerini taşımakta zorlananlar için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi.

        Bu tarz projelerle toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirten Doluküp,"Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte dışarıya çıkmakta zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz kurye hizmeti veriyoruz. Evlerinden alışveriş listelerini alıyor, ihtiyaçlarını karşılayarak tekrar evlerine kadar teslim ediyoruz. Ocak ayında faaliyete geçirdiğimiz derneğimizle gençlere ve yaşlılara yönelik çeşitli projeler üretiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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