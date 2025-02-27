Konya'da araçta çıkan yangında ölen bebek ve teyzesinin cenazesi toprağa verildi
Konya'da otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden bebek ve teyzesi son yolculuğuna uğurlandı.
Konya'da otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden bebek ve teyzesi son yolculuğuna uğurlandı.
Üç aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız'ın (18) cenazesi, Çumra ilçesindeki İçeriçumra Mahallesi'nde mezarlığa getirildi.
Burada kılınan cenaze namazlarının ardından Çakmak ile Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Bebeğin tabutunu taşıyan baba Halil Çakmak (29) ile tabutuna gelinlik örtülen genç kızın babası Adem Yıldız'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
- Taburcu edildiği gün hayatını kaybetti
Halil ile Fatma Çakmak (23) çiftinin ilk bebeği Mustafa Çakmak'ın dünyaya geldiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum yetmezliğine bağlı tedavi gördüğü öğrenildi.
Hastanede cerrahi operasyon da geçiren bebeğin, birkaç kez müdahaleyle yaşama döndürüldüğü belirtildi.
Bebeğin, hastaneden taburcu edildiği gün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yangında yaralanan Fatma Çakmak'ın ise tedavisi aynı hastanede sürüyor.
Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde dün, otomobilde çıkan yangında, bir bebek ve teyzesi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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