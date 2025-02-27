Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da araçta çıkan yangında ölen bebek ve teyzesinin cenazesi toprağa verildi

        Konya'da otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden bebek ve teyzesi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da araçta çıkan yangında ölen bebek ve teyzesinin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL

        Konya'da otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden bebek ve teyzesi son yolculuğuna uğurlandı.

        Üç aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız'ın (18) cenazesi, Çumra ilçesindeki İçeriçumra Mahallesi'nde mezarlığa getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazlarının ardından Çakmak ile Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Bebeğin tabutunu taşıyan baba Halil Çakmak (29) ile tabutuna gelinlik örtülen genç kızın babası Adem Yıldız'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

        - Taburcu edildiği gün hayatını kaybetti

        Halil ile Fatma Çakmak (23) çiftinin ilk bebeği Mustafa Çakmak'ın dünyaya geldiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum yetmezliğine bağlı tedavi gördüğü öğrenildi.

        Hastanede cerrahi operasyon da geçiren bebeğin, birkaç kez müdahaleyle yaşama döndürüldüğü belirtildi.

        Bebeğin, hastaneden taburcu edildiği gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Yangında yaralanan Fatma Çakmak'ın ise tedavisi aynı hastanede sürüyor.

        Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde dün, otomobilde çıkan yangında, bir bebek ve teyzesi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"

        Benzer Haberler

        Konya'da "Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması" programı düzenlendi
        Konya'da "Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması" programı düzenlendi
        Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa, doğduktan sonra ilk kez taburc...
        Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa, doğduktan sonra ilk kez taburc...
        Konya'da yaşlı bireylerin yaptıkları market ve pazar alışverişi ücretsiz ev...
        Konya'da yaşlı bireylerin yaptıkları market ve pazar alışverişi ücretsiz ev...
        Bağırsağı sıkıştığı için yemek yiyemeyen kadın, ameliyatla şikayetlerinden...
        Bağırsağı sıkıştığı için yemek yiyemeyen kadın, ameliyatla şikayetlerinden...
        Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyum...
        Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyum...
        Avukatlığı bırakıp yöneticisi olduğu aile şirketini ihracatla büyütmek isti...
        Avukatlığı bırakıp yöneticisi olduğu aile şirketini ihracatla büyütmek isti...