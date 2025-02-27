Konya'da araçta çıkan yangında ölen bebek ve teyzesinin cenazesi toprağa verildi

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde dün, otomobilde çıkan yangında, bir bebek ve teyzesi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Hastanede cerrahi operasyon da geçiren bebeğin, birkaç kez müdahaleyle yaşama döndürüldüğü belirtildi.

Burada kılınan cenaze namazlarının ardından Çakmak ile Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Üç aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız'ın (18) cenazesi, Çumra ilçesindeki İçeriçumra Mahallesi'nde mezarlığa getirildi.

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