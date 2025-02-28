Sarayönü'nden kısa kısa
Konya'nın Sarayönü ilçesinde kitap günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde kitap günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.
Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç ve ilçe protokolü kurdele keserek kitap günleri etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi.
Çakmak ve beraberindekiler stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.
Etkinlik kapsamında yazarlarla söyleşi programları ve kukla gösterileri düzenlendi.
- Akıl ve zeka oyunları yarışması düzenlendi
Sarayönü ilçesinde 6. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması düzenlendi.
Sarayönü Belediyesi Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın final etabında öğrenciler yarıştı.
Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.
- Kulaklı orman baykuşları dikkati çekiyor
Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği bahçesindeki ağaçlar, kulaklı orman baykuşları için yaşam alanına dönüştü.
Baykuşlar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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