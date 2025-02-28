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        Sarayönü'nden kısa kısa

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde kitap günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:39
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        Sarayönü'nden kısa kısa
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde kitap günleri etkinliğinin açılışı yapıldı.

        Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç ve ilçe protokolü kurdele keserek kitap günleri etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi.

        Çakmak ve beraberindekiler stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.

        Etkinlik kapsamında yazarlarla söyleşi programları ve kukla gösterileri düzenlendi.

        - Akıl ve zeka oyunları yarışması düzenlendi

        Sarayönü ilçesinde 6. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması düzenlendi.

        Sarayönü Belediyesi Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın final etabında öğrenciler yarıştı.

        Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        - Kulaklı orman baykuşları dikkati çekiyor

        Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği bahçesindeki ağaçlar, kulaklı orman baykuşları için yaşam alanına dönüştü.

        Baykuşlar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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