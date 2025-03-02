Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Alaylar İki Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 56 yaşındaki Kemal Değirmenönü'nden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Değirmenönü'nü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Değirmenönü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Değirmenönü'nün cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Konya'da Çetmi Şelalesi buz tuttu
        Konya'da Çetmi Şelalesi buz tuttu
        Konya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı
        Konya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı
        Seydişehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı
        Seydişehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da teravih namazı kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da teravih namazı kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da konuştu:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da konuştu: