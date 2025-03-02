Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alaylar İki Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 56 yaşındaki Kemal Değirmenönü'nden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Değirmenönü'nü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Değirmenönü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Değirmenönü'nün cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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