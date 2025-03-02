Konya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını tabancayla yaraladı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tabancayla yaraladı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tabancayla yaraladı.
Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta F.Ö. ile eski karısı Ş.A. ve yanında bulunan Ö.Ç. arasında tartışma yaşandı.
F.Ö. tartışma sırasında yanındaki tabancayla eski eşi ve Ö.Ç'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ö.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheli F.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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