KOSAM 2024'ün küresel gelişmelerini ve bunların 2025'e olası etkilerini raporladı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), "2024 Dünya Ne Konuştu?" ve "2025 Dünya Ne Bekliyor?" raporlarını yayımladı.

KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, dünya ve ülke gündemini yakından takip ederek, küresel fırsat ve riskleri ortaya koymak amacıyla "Dünya Ne Konuşuyor?" raporlarını ayda iki kez yayımladıklarını bildirdi.

Başaran, ekonomi, politika, çevre, sosyal ve teknoloji olmak üzere beş ana başlık altında hazırlanan raporların, uluslararası düşünce kuruluşlarının faaliyetlerini, raporlarını ve güncel değerlendirmelerini içerdiğini belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerindeki 42 ülkede faaliyet gösteren 207 düşünce kuruluşunu takip ettiklerine değinen Başaran, şunları kaydetti:

"2024, dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin etkisiyle şekillendi. Pandemi sonrası toparlanma süreci, enerji krizi, iklim değişikliği ve teknolojik atılımlar, küresel gündemin ana başlıklarını oluşturdu. 2025 yılı ise bu trendlerin devamı niteliğinde olmakla birlikte, yeni fırsatlar ve riskler barındırıyor. Raporlarımız, bu dinamikleri anlamak ve geleceğe hazırlanmak isteyenler için önemli bir rehber niteliğinde."

Ekonomik büyüme beklentilerinden faiz oranlarındaki değişimlere, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının etkilerinden politik ve jeopolitik dinamiklere kadar, 2025 için hazırladıkları raporda geniş bir perspektif yer aldığını ifade eden Başaran, şöyle devam etti:

"Teknoloji alanında yapay zekadan tüketici teknolojilerine uzanan yeniliklerin ele alındığı rapor, çevresel dinamiklerde temiz enerji trendleri ve küresel riskleri de detaylı bir şekilde inceliyor. 2025 yılı hem fırsatlar hem de belirsizliklerle dolu bir dönem olacak. Raporumuz, bu döneme hazırlanmak isteyenler için stratejik bir yol haritası niteliğinde. Özellikle teknolojik gelişmeler ve çevresel dönüşümler, küresel ekonomiyi ve siyaseti derinden etkileyecek. Raporlarımız resmi internet sitemiz üzerinden erişime açıldı."