Konya Valisi İbrahim Akın, Seydişehir'i ziyaret etti

Konya Valisi İbrahim Akın, Seydişehir'i ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Akın ilk olarak Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı ziyaret ederek ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ve projeler ile vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Akın başkanlığında, ilçe protokolünün de katıldığı toplantıda muhtarların mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantının ardından Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret eden Akın, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat ile bir araya geldi.

Vali Akın son olarak Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili brifing aldı.