Beyşehir'deki yarışmada dereceye giren fotoğraflar sergilendi
Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kadın gözünden kadına dair" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kadın gözünden kadına dair" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Beyşehir Milli Parklar Şefliği, Beyşehir Gölü Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde düzenlenen programda Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel yarışmada dereceye girenlerin isimleri açıklandı.
Türkiye genelinden 43 kadın fotoğrafçının 287 fotoğraf ile yarışmaya katıldığı belirtilirken, kadın yarışmacıların şartname gereği bir başka kadını fotoğrafladığı belirtildi.
Yarışma ödüllerinin ise kadın iş insanları tarafından karşılandığı hatırlatıldı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı geleneksel hale getirdikleri yarışmaya katılım gösteren ve dereceye girenleri kutladı.
Konuşmaların ardından dereceye giren isimlere belge ve ödülleri verildi.
Yarışmada Hülya Arıcı Çap'ın birinci, Serap Deniz'in ikinci, Sevgin Cingöz'ün ise üçüncü oldu.
Jüri tarafından Beyşehir Fotoğraf Kulübü özel ödülünün Merve Özen, kadın yöneticiler özel ödülünün ise Ayşe Yonga'ya layık görüldüğü kaydedildi.
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