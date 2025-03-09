Beyşehir'deki yarışmada dereceye giren fotoğraflar sergilendi

Jüri tarafından Beyşehir Fotoğraf Kulübü özel ödülünün Merve Özen, kadın yöneticiler özel ödülünün ise Ayşe Yonga'ya layık görüldüğü kaydedildi.

Yarışmada Hülya Arıcı Çap'ın birinci, Serap Deniz'in ikinci, Sevgin Cingöz'ün ise üçüncü oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı geleneksel hale getirdikleri yarışmaya katılım gösteren ve dereceye girenleri kutladı.

Yarışma ödüllerinin ise kadın iş insanları tarafından karşılandığı hatırlatıldı.

Türkiye genelinden 43 kadın fotoğrafçının 287 fotoğraf ile yarışmaya katıldığı belirtilirken, kadın yarışmacıların şartname gereği bir başka kadını fotoğrafladığı belirtildi.

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