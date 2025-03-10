Camilerde ramazan temizliği yapılıyor

Seydişehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere cami ve mescitlerde bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemelerine başladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, ibadethanelerde genel ve kapsamlı bir temizlik yapıyor.

Camilerin ramazan ayı nedeniyle yoğun olarak kullanıldığını ve buna bağlı olarak temizlik çalışmalarına yoğunluk verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ekipler tarafından ramazan ayı nedeniyle ilçede hummalı bir temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Ustaoğlu, "Mıntıka ve çevre temizliğinin yanında kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçede bulunan camilerde halkın rahat ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları ve namazlarını daha temiz bir ortamda kılabilmesi için çalışıyoruz." dedi.​​​​​​​