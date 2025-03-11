Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Seydişehir'de kaza yaparak yakalandı
Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve polis aracına çarparak kaçan sürücü, Seydişehir ilçesinde tıra çarpınca yakalandı.
Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve polis aracına çarparak kaçan sürücü, Seydişehir ilçesinde tıra çarpınca yakalandı.
Konya'da yapılan polis uygulamasında polis aracına çarparak kaçan Kubilay Koçak idaresindeki 68 KK 880 plakalı otomobil, Seydişehir ilçesi girişinde bir tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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