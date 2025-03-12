Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı

Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılmaması, ambalajsız ürün bulundurulmaması, genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması gibi konularda işletmelere uyarılarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetim yaptı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir marketin sahibine 21 bin lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.