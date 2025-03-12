Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir marketin sahibine 21 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de tarihi geçmiş ürün satan market sahibine ceza uygulandı
        ABONE OL

        Konya’nın Seydişehir ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir marketin sahibine 21 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetim yaptı.

        Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketin sahibine 21 bin lira ceza uygulandı, ürünler imha edildi.

        Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılmaması, ambalajsız ürün bulundurulmaması, genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması gibi konularda işletmelere uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Siyah kuşak sahibi doktor baba ile tıp öğrencisi kızı, karate hakemliği yap...
        Siyah kuşak sahibi doktor baba ile tıp öğrencisi kızı, karate hakemliği yap...
        Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Konya'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Eşini öldürüp, intihar eden kocanın 24 suç kaydı varmış
        Eşini öldürüp, intihar eden kocanın 24 suç kaydı varmış
        Kulu'da iki ayrı yangında hasar meydana geldi
        Kulu'da iki ayrı yangında hasar meydana geldi
        Seydişehir'de tarihi trekking rotası oluşturuluyor
        Seydişehir'de tarihi trekking rotası oluşturuluyor
        Cinayetle biten husumet, çamurlu ayakkabı ile başlamış
        Cinayetle biten husumet, çamurlu ayakkabı ile başlamış