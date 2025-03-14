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        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı

        ANIL KURU - Konya'da kurulu Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyon 750 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:20
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        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırladı
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        ANIL KURU - Konya'da kurulu Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyon 750 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Selçuklu Belediyesince farklı ölçülerde 1730 parça cam kullanılarak yaptırılan, 7 bin 600 metrekare kullanım, 3 bin 500 metrekare de yürüyüş alanına sahip tropikal bahçenin açılışı 2015'te gerçekleştirildi.

        Yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçe, ekvatoral iklim koşullarına uygun 195 civarında bitki, 40 türde 20 bin kelebeğiyle görsel şölen sunuyor.

        - Ziyaretçiler, kelebeği detaylı inceleyip tanıma fırsatı buluyor

        Tropikal Kelebek Bahçesi başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, bahçenin kelebek aracılığıyla insanlara doğayı sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

        Bahçenin, tropikal kelebekleri insanlara tanıttığını dile getiren Tuş, şöyle konuştu:

        "Tropikal bahçemiz, Türkiye'nin ilk tropikal kelebek bahçesi olma özelliğini taşıyor. Burası tam anlamıyla interaktif müze özelliğine sahip. İnsanlar kelebeklerle iç içe bir yolculuk sonunda Kelebek Müzesi'ne varıyor. Burada kelebeği daha detaylı inceleme ve tanıma fırsatı buluyorlar. Mini sinemamızda böcekleri daha fazla sevdirerek ziyaretçilerimizi uğurlamayı planlıyoruz. Böcek eğitim sınıfımız bulunmakta. Randevuyla gelen okul gruplarına eğitmen arkadaşlarımız teorik bilgi veriyor ve çeşitli canlılarla tanıştırıyor."

        - "Türkiye için de cazibe merkezi konumunda"

        Tuş, bahçenin sadece yerli değil, yabancı ziyaretçilerin de uğrak mekanı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Konya Tropikal Kelebek Bahçesi sadece Konya için değil, Türkiye için de cazibe merkezi konumunda. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Sadece yerli ziyaretçilerimiz değil, sınır komşumuz olan ülkelerden de sıklıkla ziyaretçi ağırlıyoruz. Yaz döneminde Rusya, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerden bahçenin namını duyup gelenler oluyor. Şebiarus döneminde ise Hazreti Mevlana ile olan bağları nedeniyle Konya'ya gelen İranlılar, sıklıkla bahçemize uğruyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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