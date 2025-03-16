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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:41
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getiren kanalların deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda öncü ve artçı olarak hareket eden iki aracı durdurarak arama yaptı. Araçların birinde 4 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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