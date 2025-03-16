Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, operasyonda öncü ve artçı olarak hareket eden iki aracı durdurarak arama yaptı. Araçların birinde 4 kilo 50 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

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