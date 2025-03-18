Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Konya'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Konya’da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüste bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi
        Diş hassasiyeti olanlar için "florsuz vernik" geliştirildi
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Konya'da köpeklerin saldırısında ölen Rana bebeğin kesin otopsi raporu tama...
        Konya'da köpeklerin saldırısında ölen Rana bebeğin kesin otopsi raporu tama...
        Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imz...
        Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imz...
        Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
        Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 60 tutuklama
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 60 tutuklama