Konya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Konya’da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüste bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
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