Seydişehir'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Seydişehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kurumlarının başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

​​​​​​​Kaymakam Bakkal, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Ustaoğlu ise Çanakkale'nin, istikbalin kalesi ve milletin bağımsızlığının tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiği yer olduğunu dile getirdi.