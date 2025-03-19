Konya'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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