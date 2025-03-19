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        Konya'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:50
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        Konya'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Şemsitebrizi Mahallesi Hatuniye Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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