Seydişehir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacı Seyit Ali Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ve hasara neden olan yangında, dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.