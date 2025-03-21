Konya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek bırakıldı
Konya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek takviyesi yapıldı.
Konya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek takviyesi yapıldı.
Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ile Beyşehir Belediyesi tarafından Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'nde bulunan Leylekler Tepesi'ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan leylek yuvalarına ve buralara yakın yerlere tavuk eti bırakıldı.
Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, mart ayında leylek yuvalarının dolmaya başladığını söyledi.
Leyleklerin ilçeye geldiğinde kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın etkisi altında kaldığını ifade eden Büyükkafalı, "Bu derece soğuğa alışkın değillerdi. Leyleklere, konunun uzmanı akademisyenler tarafından önerilen gıdayı vermeye çalıştık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.