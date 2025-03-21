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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programına katıldı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:38
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programına katıldı
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Merkez Meram ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, merhamet ayı olan ramazanda, İsrail saldırıları altında soykırım yaşayan Gazzelilerin acısının yüreklerde yaşadığını söyledi.

        Salı gününden itibaren tekrar İsrail'in saldırılarının başladığını anımsatan Davutoğlu, "Bir İsrailli yetkili şu ifadeyi kullandı, 'Filistinlilerle savaşmak için en uygun ay, ramazan ayıdır. Ramazan ayında aç ve yorgun olurlar.' İnsanlık çok zalim, çok zulüm gördü ama İsrail kadar kanlı bir rejim görmedi." dedi.

        Davutoğlu, İsrail'i savunanlara karşı İsrail'in bütün çirkin yüzünü göstermeye çalıştıklarını belirtti.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:

        "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına dönük yolsuzluk operasyonu ile ilgili kim olursa olsun yolsuzluk yapanın karşısında, yolsuzlukla mücadele edenin yanındayız. Kim olursa olsun, İmamoğlu veya bir başkası yolsuzlukla ilgili bir suçlama varsa çıkıp kendini aklayacak şekilde savunmasını yapmalı ve hukuk da gereğini yapmalıdır. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik ve meşru yolların dışına kimse çıkmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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