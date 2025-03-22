Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında su israfının önlenmesi için uyarıda bulundu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Su Günü'nün, suyun hayati öneminin hatırlanması ve ortak bilinç oluşturulması için fırsat olduğunu bildirdi.

Yağış miktarlarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin Konya'nın geleceğini ciddi şekilde tehdit eden sorunlar haline geldiğine değinen Altay, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak su kaynaklarımızı korumak ve yarınlarımıza daha temiz, daha sürdürülebilir bir su düzeni bırakmak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yağışların mevsim normallerinin altında seyrediyor olması, barajlarımızdaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Bizler şehrimizi susuz bırakmamak için gerekli tüm önlemleri alıyor, çalışmaları yapıyoruz ama şehrimizde suyun bilinçli kullanılmasını sağlamak zorundayız. Hepimizin tasarrufa riayet etmesi büyük önem taşıyor. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarım ve sanayi alanlarında suyun tasarruflu kullanılması için hep birlikte harekete geçmeliyiz. Bilinçsiz sulama, gereksiz su tüketimi ve sürekli akan musluklar geleceğimizin çalınan kaynaklarıdır."