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        GÜNCELLEME - Konya'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:52
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        GÜNCELLEME - Konya'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

        Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı Hacıoğlu Apartmanı'nın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığı ve kontrollü yıkım sırasında çökmenin meydana geldiği öğrenildi.

        Apartmanın bulunduğu Telgrafçı Hamdibey Caddesi araç trafiğine kapatıldı, yayalar da yolun karşısından kontrollü olarak geçirildi.

        AFAD ve itfaiye ekipleri yan binalarda da hasar tespit çalışması yaptı.

        Binanın yıkım anı yan binadaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, iş yerinde bulunanların binanın yıkılmasıyla yaşadığı panik anları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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