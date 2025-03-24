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        Akşehir'de kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:33
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        Akşehir'de kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yasin Ali U'nun kullandığı 42 BAG 474 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halindeyken Abdullah Çelik idaresindeki 03 BC 717 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Çelik Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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