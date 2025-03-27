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        Konya'da 600 yıllık tarihi hamam su müzesi olacak

        Konya'daki 600 yıllık Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek su müzesi haline getirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:26
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        Konya'da 600 yıllık tarihi hamam su müzesi olacak
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        Konya'daki 600 yıllık Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek su müzesi haline getirilecek.

        Tarihi Meram Köprüsü'nün yanında bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1424'te Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edilen Konya'nın önemli tarihi yapılarından biri olan Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

        İnceleme sonrası açıklamada bulunan Altay, Konya'nın en önemli markalarından Meram'da önemli çalışmalar yürüttüklerini, hamamın restorasyonunu da kesintisiz şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

        Önce yapıya yük oluşturan betonarme kütlelerin binadan ayrıştırılmasıyla işleme başladıklarını anlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Etrafındaki drenaj kısımlarını hallettik. Ardından iç kısımdaki tuğlaların ortaya çıkarılmasıyla ilgili çok önemli bir restorasyon çalışması yapıldı. İnşallah bayramdan sonra kurşunlama ve dışarıdaki kumlama işlemiyle binanın restorasyon işlerini tamamlamış olacağız. İçinde bir su müzesi yapmayı arzu ediyoruz. Biliyorsunuz Konya iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla ilgili çok ciddi bir problem yaşıyor. Meram'a ziyarete gelen vatandaşlarımıza suyun kıymetini anlatabileceğimiz dijital bir müzeyi de inşallah buraya kazandırmış olacağız."

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