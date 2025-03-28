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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan, Ramazan Bayramı mesajı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:40
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan, Ramazan Bayramı mesajı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altay, mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirtti.

        Bu günlerde milletçe gönül birliğinin güçlenmesi, sevgi ve kardeşliğin artarak devam etmesinin en büyük temennilerinden olduğunu vurgulayan Altay şunları kaydetti:

        "Bayramlar, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, dargınlıkların unutulduğu, kalplerin barış ve sevgi ile dolduğu müstesna zamanlardır. Kırgınlıkların sona erdiği, dostlukların pekiştiği, kalplerin yumuşadığı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmek, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahiplerini unutmamak, komşularımızla halleşmek, kadim kültürümüzün ve inancımızın bizlere yüklediği sorumluluklardır. Bayram vesilesiyle dargın ve mahzun gönülleri yeniden imar etmenin, yüzlerde tebessüm oluşturmanın, yetim ve öksüzlerle ilgilenmenin gayretini gösterelim. Bayramı fırsat bilerek ülkemizin selameti, milletimizin birliği ve dirliği için dua edelim. Başta Gazze olmak üzere ramazan ayını savaş ve acılar eşliğinde yaşayan, bayramı yine bu acılarla karşılayan tüm mazlum coğrafyaları dualarımızda unutmayalım. Belediyeler olarak hemşehrilerimizin huzur içinde bir bayram yaşaması için tüm tedbirleri aldık. Toplu ulaşım araçlarımız ve otoparklarımız bayram süresince ücretsiz hizmet verecek. KOSKİ, itfaiye, zabıta, fen işleri ekiplerimiz bayram boyunca nöbette olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

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