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        İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları, Akşehir'de mola verdi

        İspanya'dan atlarıyla birlikte hac yolculuğuna çıkan hacı adayları Konya'nın Akşehir ilçesinde mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:51
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        İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları, Akşehir'de mola verdi
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        İspanya'dan atlarıyla birlikte hac yolculuğuna çıkan hacı adayları Konya'nın Akşehir ilçesinde mola verdi.

        Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı hedefleyen Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yaklaşık 5 ay önce İspanya'nın güneyinden yola çıktı.

        Akşehir'e ulaşan hacı adayları, Karabulut Mahallesi'ndeki ilkokul bahçesinde mola verdi.

        Abdallah Hernandez, AA muhabirine, fizik ve coğrafya alanında ders çalışırken Müslümanlığı seçtiğini söyledi.

        Müslümanlığın çok güzel ve anlamlı bulduğunu belirten Hernandez, şöyle konuştu:

        "Kendime bir söz verdim, üniversite sınavını geçersem Müslüman olacağım. Sınavı geçtikten sonra kelime-i şahadet getirdim ve Müslüman oldum. Daha sonra profesörlük ve doktora sınavlarım için de aynı sözü verdim. Sınavları başarıyla tamamladım ve 35 yıl önce verdiğim sözünü yerine getirmek için at sırtında hacca gitmeye karar verdim. Ramazan ayında Türkiye'de olmak mutluluk verici. Ramazan'ın ilk günü Türkiye'ye girdik. Burada gördüğümüz misafirperverlikten dolayı çok mutluyuz. Türk insanı bize her gün iftar ve sahurda misafirperverlik gösterdi. Türk yemekleri, İspanyol yemeklerine oldukça benziyor ve damak tadımıza uygun."

        Hernandez, yolculuk boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

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