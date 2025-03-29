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        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşla buluştu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi ve teravih sonrasında şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:04
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşla buluştu
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi ve teravih sonrasında şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün iftar öncesi Şerafettin Caddesi ve Köprübaşı Caddesi'ni ziyaret ederek, esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunan Başkan Altay, Konyalılarla Ramazan Bayramı'nın heyecanını yaşamanın büyük mutluluk olduğunu söyledi.

        Altay, son teravih namazı sonrası ise Bedesten, Mevlana Meydanı ve Türbeönü çarşılarında Konyalılarla buluştu.

        Hem esnafı hem de bayram alışverişine gelen Konyalıları selamlayan Altay, kılınan son teravih namazıyla Ramazan ayının uğurlandığını ve bayram hazırlıklarının başladığını söyledi.

        Altay, "Şehrimizde Ramazan'ın ve bayramın en güzel şekilde geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak yoğun bir gayret gösterdik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Biz burada bayramı güzellikler içerisinde geçirirken özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz çok büyük zorluklar içerisinde. Bu bayramın onların kurtuluşuna da vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımızda unutmayalım inşallah." ifadelerini kullandı.

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