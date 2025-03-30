Sarayönü'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Necati Koç, protokol üyeleriyle bayramlaşarak emniyet ve jandarma personelinin de bayramını kutladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programında, kamu görevlileri ve ilçe sakinleri bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, ilçede görev yapan güvenlik güçlerine ziyaretlerde bulunarak, görev başındaki personelin bayramını tebrik etti.