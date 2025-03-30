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        Konya'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir partmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:37
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        Konya'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir partmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Sofuhane Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği'ne ait 5 itfaiye aracı ve arazözlerle yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

        Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

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