Konya'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir partmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir partmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Sofuhane Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği'ne ait 5 itfaiye aracı ve arazözlerle yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
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